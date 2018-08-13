В Таджикистане эвакуировали российских альпинистов

Спасители эвакуировали 13 человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в горах на востоке Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на комитет страны по ЧС.

В результате жесткой посадки погибли три альпиниста, а также двое членов экипажа. По данным комитета, погибшие альпинисты были гражданами России, в российском посольстве не располагают данными о гражданстве и личности альпинистов.

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Шесть россиян были госпитализированы.

«Шесть российских альпинистов, получивших тяжелые ранения, из райцентра Ляхш были срочно доставлены в Душанбе и госпитализированы», — сказали в КЧС.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с россиянами на борту совершил жесткую посадку в горах Таджикистана.