Депутат Рады раскритиковал лозунг «слава Украине»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что лозунг «слава Украине» является неуместным. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, в настоящее время Украина не достойна этих слов.

Он также добавил, что с удовольствием использовал этот лозунг в сильной, мужественной и процветающей Украине.

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Рабинович подчеркнул, что использование данного лозунга не делает из представителей Киева «патриотов».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что украинская экономика может рухнуть, если будут закрыты границы с Россией.

По его словам, закрытие железнодорожного сообщения ударит прежде всего по украинцам, которые работают в России.