В Китае при землетрясении пострадали восемь человек
В Китае в результате землетрясения в провинции Юньнань пострадали восемь человек. Об этом сообщает CGTN.
По данным телеканала, все пострадавшие были доставлены в больницу.
Как отмечается, в настоящее время на территории провинции проводится спасательная операция.
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Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.