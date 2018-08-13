В Китае при землетрясении пострадали восемь человек

В Китае в результате землетрясения в провинции Юньнань пострадали восемь человек. Об этом сообщает CGTN.

По данным телеканала, все пострадавшие были доставлены в больницу.

Как отмечается, в настоящее время на территории провинции проводится спасательная операция.

Реклама

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 7 километров в 40 километрах к юго-востоку от города Юйси.