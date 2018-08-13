Во Франции при крушении планера погибли два человека

Во французском департаменте Верхние Альпы в результате крушения планера погибли два человека. Об этом сообщает La Provence.

По данным издания, инцидент произошел в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор.

Как отмечается, причины крушения планера пока неизвестны.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что во французском Пюи-де-Дом в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека.

Как отмечалось, инцидент произошел во французской коммуне Мазуар.