Во Франции при крушении планера погибли два человека
Во французском департаменте Верхние Альпы в результате крушения планера погибли два человека. Об этом сообщает La Provence.
По данным издания, инцидент произошел в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор.
Как отмечается, причины крушения планера пока неизвестны.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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Ранее сообщалось, что во французском Пюи-де-Дом в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека.
Как отмечалось, инцидент произошел во французской коммуне Мазуар.