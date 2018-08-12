Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

Представитель управления МЧС России по Москве сообщили о пожаре в квартире в столичном районе Бибирево, в ходе ликвидации которого были спасены три человека, передает агентство городских новостей «Москва».

«Пожар площадью 20 кв. м произошел в квартире жилого дома по адресу: ул. Корнейчука, д. 52. Пожарные спасли трех человек, еще пятеро были эвакуированы из соседних квартир. К сожалению, есть пострадавшие», — сообщил представитель МЧС.

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В ведомстве не уточнили число людей, которые обратились за медицинской помощью после пожара. По словам представителей МЧС, в настоящий момент пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме.