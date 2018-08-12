Порт Антверпена эвакуировали из-за пожара на складе с химикатами

В Бельгии в порту Антверпена загорелся склад с химикатами, сообщает телерадиокомпания RTL.

Уточняется, что пожар произошел на складе с сульфидом никеля.

Суда и предприятия в радиусе 1,8 км эвакуированы. Отмечается, что опасный для людей дым распространяется на соседние районы. Власти рекомендовали жителям закрыть окна.

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В мае в бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания. Персонал был эвакуирован.