Историк РАН назвал Россию «младшим братом Украины»

Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что Россия является «младшим братом Украины». Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Мироненко, который родился в Чернигове, отметил, что «основной интеллектуальный приток» в Россию происходит через Украину. По его словам, Украина «несет большую ответственность» за Россию — так же, считает историк, происходит с Великобританией и Соединенными Штатами.

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«Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений. Это я говорю как историк», — заявил Мироненко.

При этом он вспомнил Ключевского, который, по его словам, считал, что территория России «колонизируется». Мироненко заключил, что из «Киева, Чернигова, Переславля, Среднего Поднепровья» уходили люди и за счет этого расширялась Россия.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что крещение Руси было европейским выбором князя Владимира.