В США неизвестный разбил победный монумент Трампа

В штате Нью-Гемпшир неизвестный разбил каменную плиту, которая была установлена после победы президента США Дональда Трампа на праймериз в этом регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, неизвестный разбил гранитную плиту на куски, которые он разбросал вокруг.

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В Fox News добавили, что монумент, посвященный Трампу, был одним из многих подобных памятников в штате — на них представлены победители президентских праймериз. На таких монументах указываются фамилия и имя кандидата, а также дата выборов и партия, от которой он избирался.

Ранее сообщалось, что звезду Трампа демонтируют с голливудской «Аллеи славы».