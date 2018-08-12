ФСИН назвала сумму ежедневных трат на голодающего Сенцова

С момента, когда отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку, в колонии потратили более 95 тыс. руб. на его лекарственное обеспечение. Об этом сообщается на сайте ФСИН.

Отмечается, что с момента объявления голодовки 14 мая за Сенцовым было установлено круглосуточное наблюдение. С 24 мая ему назначена поддерживающая терапия. На сайте ведомства добавили, что за время голодовки Сенцову были оказаны 202 медицинские услуги на сумму более 45 тыс. руб.

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«Таким образом, на медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 руб. в сутки», — говорится в сообщении ФСИН.

Также составители сообщения подчеркнули, что в медицинской части колонии имеются все необходимые препараты для поддержания основных функций и систем организма.

Ранее во ФСИН рассказали о состоянии Сенцова.