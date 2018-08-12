В Москве бывшему полицейскому предъявили обвинения за секс с восьмиклассницей

Бывшему сотруднику полиции Москвы предъявили обвинения за половую связь с девушкой, которая не достигла совершеннолетнего возраста. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-летнего бывшего сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

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Данная статья предусматривает наказание за половое сношение с лицом, которое не достигло шестнадцатилетнего возраста.

Отмечается, что 8 августа бывший полицейский находился в квартире на западе Москвы и вступил в половые отношения с девушкой, зная, что она не достигла шестнадцатилетнего возраста.

Агентство «Москва», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, отмечает, что обвиняемый вступил в половую связь с 15-летней ученицей восьмого класса.

Ранее сообщалось, что в Серпухове уволили полицейских, проигнорировавших сообщение о возможном педофиле.