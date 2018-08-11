Полиция предъявила обвинения стрелку из Фредериктона

Канадская полиция предъявила обвинения мужчине, задержанному по подозрению в стрельбе в городе Фредериктон. Об этом говорится в сообщении полиции города.

«Мэтью Винсенту Рэймонду предъявлены обвинения в связи со смертью двух офицеров полиции Фредериктона и двух жителей города», — говорится в сообщении.

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В канадском городе Фредериктон произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.

По данным правоохранительных органов, стрельба произошла в районе улицы Бруксайд-драйв. Местных жителей попросили оставаться дома и запереть двери.