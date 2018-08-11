В Харькове произошел взрыв в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Харькове, пострадали пять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

По данным ведомства, поступило сообщение о том, что горит квартира на первом этаже девятиэтажного дома и балкон на втором этаже. Соседи услышали запах газа и вызвали аварийную газовую службу, во время проверки произошел взрыв и начался пожар.

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«В результате пожара в квартире выбиты входные двери, окна, балконная рама, повреждены внешняя бетонная плита балкона и двери подъезда. Разрушений несущих конструкций не обнаружили… К сотрудникам скорой медицинской помощи обратились пять человек с незначительными резано-осколочными ранами», — говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе трое детей.