Трамп осудил расизм в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле

Президент США Дональд Трамп в годовщину беспорядков в Шарлотсвилле заявил, что осуждает расизм и насилие. Об этом он написал в своем твиттере.

«Беспорядки в Шарлотсвилле год назад привели к бессмысленной смерти и разделению. Мы должны собраться вместе как нация. Я осуждаю все виды расизма и акты насилия. Мир всем американцам!» — написал Трамп.

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В США власти штата Вирджиния объявили в Шарлотсвилле режим чрезвычайного положения 10—12 августа, накануне годовщины массовых беспорядков.

В результате столкновений в ходе протестов в американском городе Шарлотсвилл в 2017 году погиб один человек, 35 пострадали.