Москалькова призвала проверить состояние удерживаемых в Херсоне моряков из России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховой рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой проверить состояние экипажа удерживаемого на Украине российского судна «Механик Погодин», передает РИА «Новости».

«Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна «Механик Погодин». В связи с этим инцидентом я обратилась к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства происшедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также, при необходимости, оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую», — говорится в сообщении.

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Российский омбудсмен попросила предоставить ей возможность связаться с капитаном или старшим помощником капитана российского танкера.

Ранее стало известно, что на Украине могут арестовать еще одно российское судно. Корабль принадлежит компании, которая внесена в санкционный список Службы национальной безопасности и обороны Украины. Название компании не уточняется.