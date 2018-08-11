Число жертв пожаров в Греции возросло почти до сотни

Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 после того, как в больнице скончалась получившая ожоги 57-летняя женщина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу страны.

По данным ведомства, всего в больницах скончались 11 человек, пострадавших в результате пожаров. Тела 82 погибших удалось идентифицировать. Также остались два не затребованных родственниками неопознанных тела.

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«Число жертв пожаров в восточной Аттике на данный момент составляет 94 человека», — сообщили в пожарной службе.

Также стало известно, что власти Греции подготовили список погибших.

Ранее сообщалось, что греческий министр гражданской обороны ушел в отставку из-за ситуации с лесными пожарами в стране.