На юге Москвы произошел пожар в многоэтажном жилом доме

В московском районе Бирюлево Восточное возник пожар в многоэтажном жилом доме, трое человек были спасены пожарно-спасательными подразделениями. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

По имеющимся данным, 11 августа в 13.47 в оперативную дежурную смену ЦУСК Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на Липецкой улице на юге столицы.

Реклама

«Принятыми мерами в 14.36 возгорание в квартире и на балконах 11 и 12 этажей жилого дома по данному адресу было локализовано на площади около 50 кв. м., а в 14.59 — ликвидировано. С верхних этажей спасены три человека и переданы для осмотра наряду скорой помощи», — рассказали в МЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что не располагают данными о пострадавших в результате пожара.

Ранее сообщалось, что в Якутии из горящего дома эвакуировали 40 человек.