В США клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера приговорили к 42 годам тюрьмы

В американском штате Колорадо мужчина в клоунском гриме, совершивший убийство при помощи перчатки с лезвиями, был приговорен к 42 годам тюрьмы. Об этом сообщает американский телеканал Denver 7.

По данным телеканала, осужденный Кристиан Гулзоу в мае 2017 года убил 29-летнего мужчину напротив ресторана в городе Денвер, причем несколькими часами ранее их видели ругающимися неподалеку от круглосуточного минимаркета.

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Как отмечается, инцидент получил широкую огласку из-за сообщения полиции о внешности преступника. Американские правоохранители заявили, что на лице убийцы был черно-белый клоунский макияж. На руку была надета перчатка с пятисантиметровыми лезвиями, как у маньяка Фредди Крюгера из фильмов ужасов «Кошмар на улице вязов».

По данным телеканала, максимальный срок, который мог получить виновный, составлял 48 лет.

В 2016 году сообщалось, что в США мужчина в костюме Фредди Крюгера ранил пять человек.