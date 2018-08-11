Во ФСИН рассказали о состоянии Сенцова

В пресс-службе ФСИН России заявили, что украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России наказание за подготовку терактов в Крыму, не нуждается в госпитализации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В мае Сенцов объявил голодовку. В СМИ ранее появились сообщения, что с этого момента режиссер похудел на 30 кг.

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«От Сенцова О.Г. получено письменное согласие на прием питательной лечебной смеси, на ежедневный прием препаратов, улучшающих питание сердечно-сосудистой и нервной систем, которые он принимает регулярно до настоящего времени. Таким образом, на сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается», — говорится в сообщении ФСИН.

При этом отмечается, что от предложения перевестись в больницу режиссер отказался, показаний к экстренной госпитализации у него не было.

Ранее сообщалось, что посольство США в России призвало освободить Сенцова.