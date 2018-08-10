Украинский и российский омбудсмены договорились об оказании помощи задержанным морякам

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова проинформировала о договоренности, достигнутой с ее коллегой из России Татьяной Москальковой, которая предполагает оказание помощи задержанным морякам российского судна «Норд» и украинского «ЯМК-0041». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Денисовой, у них с Москальковой состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили ситуацию с моряками судов «Норд» и ЯМК – 0041.

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«Договорились о предоставлении им помощи», — заявила Денисова.

Ранее Денисова опубликовала новые фотографии задержанного в России украинского режиссера Олега Сенцова.