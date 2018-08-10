В США миллиардера задержали за хранение наркотиков

Полиция Лас-Вегаса задержала миллиардер Генри Николас III за хранение наркотиков. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, у одного из основателей компании Broadcom были найдены два чемодана с марихуаной и другими наркотиками.

Как отмечается, полиция подозревает Николаса в торговле наркотиками.

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При этом также была задержана девушка миллиардера Эшли Фарго, которая была найдена в номере его отеля без сознания.

По данным Forbes, в настоящее время состояние Генри Николаса III оценивается в $3,1 млрд.