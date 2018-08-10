У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 28 километров в 55 километрах к северо-востоку от населенного пункта Пуэрто Сан Хосе», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у северо-восточных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 243 километрах к северо-востоку от города Офунато.