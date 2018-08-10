Во Франции более 1,5 тысяч человек эвакуировали из-за дождей

На юге Франции из-за сильных дождей эвакуировали около 1,6 тыс. человек. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.

Как отмечается, в настоящее время четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха.

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При этом правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за тайфуна готовятся эвакуировать 89 тысяч человек.

Как отмечается, японские власти намерены эвакуировать жителей города Мобара в префектуре Тиба из-за приближения тайфуна «Шаньшань».