Россиянке Осиповой грозит в США до 83 лет тюрьмы

Россиянке Богдане Осиповой, которую в США обвиняют в похищении собственного ребенка и вымогательстве, грозит до 83 лет тюрьмы и $1,25 млн штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиянки Алексея Тарасова.

«Ей были зачитаны новые обвинения. Изначально ее обвиняли в похищении детей. Теперь ей предъявлены новые обвинения по четырем пункта в вымогательстве», — сказал Тарасов.

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Ранее сообщалось, что Осипову перевели из больницы в тюрьму.

По информации СМИ, в 2014 году россиянка вернулась на родину, где суд решил, что ее двое детей от брака с гражданином США должны остаться с матерью.

При этом американский суд постановил, что дети, являющиеся гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.