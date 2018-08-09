Украинская писательница возмутилась присутствием в летних лагерях «пророссийских» детей

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась наличием в стране летних лагерей, в которых в том числе отдыхают дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK, передат РИА «Новости».

По ее словам, Киев должен заботиться о воспитании подрастающего поколения и не «сводить» украинских детей и детей, «прославляющих Россию».

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Ницой подчеркнула, что власти не должны «сталкивать лбами» ребят, имеющих разные политические взгляды.

Ранее Лариса Ницой обвинила Россию в воровстве названия у Украины. Также она жаловалась на большое количество русскоговорящих в Киеве.