В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре человека

В Черекском районе Кабардино-Балкарии при восхождении на пик Пушкина погибли четыре человека, передает РИА «Новости» информацию от источника в экстренных службах региона.

«В среду [8 августа] в Черекском районе при восхождении на пятитысячник — пик Пушкина — сорвались четыре спортсмена», — сказал источник.

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Он отметил, что, по предварительным данным, все они погибли.

Источник не смог уточнить, откуда были погибшие альпинисты.

Ранее сообщалось, что на горе Латок-1 в Пакистане успешно завершилась операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова. Позднее он рассказал, как продержался неделю в горах Пакистана.