Госдеп в два раза увеличил вознаграждение за информацию о лидерах «Аль-Каиды»

Госдепартамент США в два раза увеличил размер вознаграждения за информацию, которая бы помогла задержанию двух лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещенной в России) Абдуллы Ахмеда Абдуллы и Сейфа аль-Адля. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Размер награды увеличен с 5 до $10 млн.

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Это двукратное увеличение прежних вознаграждений, объявленных в 2000 году.

«Оба были членами совета руководства «Аль-Каиды», а аль-Адль также служил в ее военном комитете. Оба были обвинены федеральным большим жюри в ноябре 1998 года за их роль в бомбардировках посольств США в Дар-эс-Саламе и Найроби 7 августа 1998 года. В результате нападений погибло 224 мирных жителя, в том числе 12 американцев, и ранено более 5000 человек», — говорится в сообщении.

«Аль-Каида» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.