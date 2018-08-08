Савченко обратилась в суд с требованием взыскать с генпрокуратуры Украины 1 гривну

Депутат украинской Рады Надежда Савченко подала иск, чтобы через суд взыскать с генпрокуратуры страны 1 гривну (2,4 руб.) за распространение порочащей информации. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что Савченко считает данные, которые были распространены во время судебного заседания в Киеве, недостоверными, унижающими честь и достоинство, а также нарушающими право на прикосновенность деловой репутации. Это судебное заседание состоялось 23 марта этого года в Шевченковском районном суде.

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Согласно имеющейся информации, Савченко просит суд опровергнуть эту информацию и взыскать с генпрокуратуры 1 гривну.

Ранее украинский генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко завершено.