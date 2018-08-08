Детские площадки признали опасными для отдыха

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что что детские площадки являются одними из самых опасных мест для детского отдыха. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

Такие данные Кузнецова приводит на основании мониторинга, проведенного в рамках акции «Безопасность детства».

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«Детские площадки пока, по данным нашего мониторинга, оказались одними из самых опасных. На втором месте — это заброшенные здания и заброшенные территории, где тоже есть масса возможностей навредить ребенку», — сказала Кузнецова.

По ее мнению, для решения этой проблемы необходим организованный детский отдых. Также омбудсмен призвала родителей внимательнее относиться к безопасности собственных детей.

Ранее сообщалось, что в Балашихе дерево упало на детскую площадку, где в тот момент находились дети.