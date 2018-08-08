Собянин назвал дату начала учебного года в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил дату начала учебного года в столице. Об этом сообщает «АиФ».

Градоначальник рассказал, что учебный год для Московских школьников в этом году начнется в понедельник, 3 сентября.

Он отметил, что уже несколько лет суббота является неучебным днем в московских школах. На этот раз 1 сентября не станет исключением.

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Ранее Собянин рассказал о гостеприимстве москвичей во время ЧМ-2018. По его словам, Москва стала более открытой и более доброжелательной.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Москва приняла 12 матчей турнира, в том числе открытие и финал.