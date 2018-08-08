Прокуратура Астраханской области решила проверить данные о детсаде, где связывают детей

Прокуратура в Астраханской области проверит детский сад после обращения родителей, которые проинформировали о нарушениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в соцсетях появилась информация о том, что в частном детском саду детей кладут в кровати по двое и связывают пеленками по ногам. Кроме того, их запирают в одну комнату.

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По словам представителя прокуратуры, в правоохранительные органы поступили фотоматериалы.

«По обращению родителя в прокуратуру организована проверка детского сада», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в Вологде полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из частного детского сада, причем никто из воспитателей его не искал.