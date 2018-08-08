Мать Сергея Скрипаля планирует посетить сына в Лондоне

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль и племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказала, что попытается получить британскую визу в качестве сопровождающей своей бабушки, 90-летней Елены Яковлевны, которая ее дяде приходится матерью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Виктория Скрипаль заявила, что Елена Яковлевна как пожилой человек нуждается в сопровождении в зарубежной поездке. Ранее британское посольство дважды отказало Виктории в выдаче визы, поэтому заявку она, по ее словам, решила оформить на имя бабушки.

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«Потому что мне подавать совершенно бесполезно, они и в третий раз откажут, меня почему-то ни под каким соусом туда не хотят пускать. Мои права человека не соблюдаются, посмотрим, как ее права человека будут соблюдаться», — сказала Скрипаль.

Она отметила, что на данный момент в семье продумывают вопрос подачи заявки на визу от имени Елены Яковлевны, для чего Виктория планирует встретиться с адвокатом.

Ранее Виктория Скрипаль рассказала о звонке сестры Юлии в Россию.