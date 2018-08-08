Между Сахалином и японским Хоккайдо заработала паромная переправа

Компания «Дальтранссервис» сообщила о начале работы паромной переправы между Сахалином и японским островом Хоккайдо, передает РИА «Новости».

Как отмечается, судно «Пингвин-32» вышло из города Корсаков на Сахалине с 13 пассажирами на борту.

«Судно «Пингвин-32», которое работает на морской линии, соединяющей Сахалин с японским островом Хоккайдо, утром 8 августа вышло из Корсакова в первый рейс», — говорится в заявлении компании.

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Уточняется, что переправа будет работать в августе и сентябре, а поездка на пароме продлится 4,5 часа.

Ранее сообщалось, что на Сахалине депутаты обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны и попросить о строительстве моста, который бы соединил остров и материк.