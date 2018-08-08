Группу российских школьников доставили в Петербург после отравления в Грузии

В Роспотребнадзоре обратились к грузинской стороне и запросили данные об эпидемиологической ситуации после того, как группа школьников из Россией заболела острой кишечной инфекцией во время отдыха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, школьники заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом, возбудителем которого является энтерогеморрагическая кишечная палочка.

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«Трое подростков спецрейсом были доставлены в г. Санкт-Петербург в связи с резким ухудшением состояния здоровья», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке кори в Венесуэле, Бразилии, США, Канаде и Колумбии.