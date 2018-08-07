Джонсона обвинили в исламофобии после заявлений о мусульманках в бурках

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал объектом для критики после того, как сравнил мусульманок в бурках с «почтовыми ящиками». Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, Джонсон употребил такое сравнение в своей колонке для The Telegraph, написанной в связи с запретом ношения бурки на территории Дании. Он заявил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, но добавил, что такая одежда выглядит «совершенно нелепой». Джонсон также отметил, что мусульманки в бурках похожи на грабителей банков.

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После таких заявлений бывшего министра обвинили в исламофобии, а также назвали его британским Дональдом Трампом и пообещали обратиться в комиссию по равенству и правам человека.

Ранее сообщалось, что новый глава лава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант сделал «ужасную оплошность» во время визита в Китай. Для того чтобы расположить к себе китайскую сторону во время переговоров в Пекине Хант хотел рассказать о своей жене, но ошибочно назвал ее «японкой», а не китаянкой.