В Волгоградском аграрном университете произошел пожар

В учебном корпусе Волгоградского государственного аграрного университета произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным агентства, пожар произошел на четвертом этаже в одном из корпусов университета.

Реклама

Как отмечается, в одном из кабинетов происходит «открытое горение».

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что рядом с особняком Тургенева в Москве на улице Остоженка произошел пожар.

Как отмечалось, площадь пожара в здании на улице Остоженка составила около 100 квадратных метров.