В Волгоградском аграрном университете произошел пожар
В учебном корпусе Волгоградского государственного аграрного университета произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным агентства, пожар произошел на четвертом этаже в одном из корпусов университета.
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Как отмечается, в одном из кабинетов происходит «открытое горение».
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что рядом с особняком Тургенева в Москве на улице Остоженка произошел пожар.
Как отмечалось, площадь пожара в здании на улице Остоженка составила около 100 квадратных метров.