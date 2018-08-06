В Калининграде начали проверку после смерти задержанного в камере

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) России по Калининградской области начало доследственную проверку по факту смерти задержанного в камере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУСК Наталью Гацко.

По ее словам, мужчину доставили в одно из отделений полиции Калининграда за административное правонарушение вечером 4 августа. Утром его нашли в камере мертвым.

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«Следственными органами СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере содержания задержанных лиц отдела полиции №3 УМВД России по городу Калининграду тела 31-летнего жителя областного центра», — сказала Гацко.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Следствие полагает, что задержанный покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после смерти задержанного в отделении полиции в Санкт-Петербурге.