Посол России рассказал об уничтожении улик по делу Скрипалей

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что в ходе расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери уничтожаются «практически все улики», передает телеканал «Россия 24».

«Уничтожаются практически все улики. В случае, если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет», — сказал Яковенко.

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Он подчеркнул, что это «не может не беспокоить» российскую сторону.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания занимается информационными спекуляциями и создает атмосферу секретности вокруг расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери.