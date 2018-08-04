ООН требует от Украины расследования нападений на общественных активистов

Представительство ООН на Украине осудило нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и потребовало от властей страны провести расследование.

«Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине», — говорится в тексте официального сообщения.

Злоумышленники напали на общественную активистку Екатерину Гандзюк 31 июля, ее облили кислотой, в результате чего она получила ожоги 30% тела.