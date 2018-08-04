Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за лесных пожаров‍

Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press.

«Потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли», — сказал Тоскас.

По его словам, он больше не может исполнять свои обязанности.

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Как отмечается, премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку Тоскаса.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 91 человека.

Как отмечалось, из-за пожаров различные травмы получили более 190 человек.