Министр гражданской обороны Греции ушел в отставку из-за лесных пожаров
Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Associated Press.
«Потеря многих наших соотечественников в Мати выше моей воли», — сказал Тоскас.
По его словам, он больше не может исполнять свои обязанности.
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Как отмечается, премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку Тоскаса.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 91 человека.
Как отмечалось, из-за пожаров различные травмы получили более 190 человек.