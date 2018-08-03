В Москве игроки казино не обратили внимание на ночной штурм полиции

Сотрудники полиции штурмом взяли подпольное казино на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

«Деятельность нелегального зала игровых автоматов, функционировавшего в подвальном помещении здания, пристроенного к жилому дому на улице Трофимова (ЮВАО), была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в ночь со 2 на 3 августа текущего года», — говорится в тексте официального сообщения.

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В сообщении говорится, что недобросовестные предприниматели окружили помещение бетонными стенами и железными дверями, на вскрытие которых ушло несколько часов.

«Отметим, что проведение оперативно-розыскных мероприятий не остановило ни игроков, ни организаторов азартных игр, которые не только не прекратили игры, но и по телефону приглашали к участию в игре новых посетителей», — подчеркнули в департаменте.

Отмечается, что из игорного заведения было изъяты 17 игровых автоматов.

Ранее сообщалось, что в Совфеде попросили наказывать артистов за рекламу онлайн-казино.