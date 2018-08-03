Убившие отца три дочери не состояли на учете в органах соцзащиты

Семья Хачатурян, три сестры которой обвиняются в убийстве своего отца, не состояли на учете в органах социальной защиты в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента соцзащиты населения.

«Семья Хачатурян на учете, как находящаяся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, в органах социальной защиты населения района Алтуфьевский и центре социальной помощи семье и детям не состоит», — заявила пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни. В данный момент им предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что следствие назначило баллистическую экспертизу по делу зарезавших отца сестер.