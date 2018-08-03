«Известия»: в регионы направили рекомендации для вычисления школьников-агрессоров

Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять учеников-агрессоров. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, учителям рекомендовали провести диагностику для определения причины агрессии учеников.

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Как отмечается, в ведомстве добавили, что важным является «минимизации факторов, препятствующих личностному развитию» детей и «направления активности» в социально полезное русло.

В феврале сообщалось, что в башкирской школе конфликт из-за ста рублей окончился поножовщиной.

Как отмечалось, ученик 9 класса ударил ножом вымогавшего у него деньги одноклассника.