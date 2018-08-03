«Известия»: в регионы направили рекомендации для вычисления школьников-агрессоров
Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять учеников-агрессоров. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, учителям рекомендовали провести диагностику для определения причины агрессии учеников.
Реклама
Как отмечается, в ведомстве добавили, что важным является «минимизации факторов, препятствующих личностному развитию» детей и «направления активности» в социально полезное русло.
В феврале сообщалось, что в башкирской школе конфликт из-за ста рублей окончился поножовщиной.
Как отмечалось, ученик 9 класса ударил ножом вымогавшего у него деньги одноклассника.