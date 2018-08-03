В Москве в пятницу ожидается до +30°С

В Москве в пятницу, 3 августа, ожидается до +30°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +28 до +30°С.

Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре.

Как отмечалось, в МЧС призвали москвичей соблюдать меры предосторожности, а также употреблять больше воды, не оставаться долго на солнце, носить головные уборы и одежду светлых тонов.