Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83
Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 83 человек. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«По результатам проверки в Киеве были закрыты субъекты хозяйствования, связанные с массовым отравление», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, украинская полиция возбудила уголовное дело по факту массового отравления шаурмой.
Ранее сообщалось, что в столице Украины в результате отравления шаурмой пострадали 70 человек.