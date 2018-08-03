Число отравившихся шаурмой в Киеве возросло до 83

Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 83 человек. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«По результатам проверки в Киеве были закрыты субъекты хозяйствования, связанные с массовым отравление», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, украинская полиция возбудила уголовное дело по факту массового отравления шаурмой.

Ранее сообщалось, что в столице Украины в результате отравления шаурмой пострадали 70 человек.