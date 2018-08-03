В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,0

У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Андроган», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился в 28 километрах к северо-востоку от населенного пункта Иваки.