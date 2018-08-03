В Канаде разбился гидросамолет
В Канаде в результате крушения гидросамолета погиб один человек. Об этом сообщает CBC News.
По данным телеканала, самолет упал в озеро Тайотон, которое находится в 100 км от города Лиллоет.
Как отмечается, после крушения самолета также один человек пропал без вести.
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При этом пилота самолета госпитализировали с места аварии.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Техас потерпел крушение ближнемагистральный транспортный самолет Douglas DC-3.
Как отмечалось, в результате инцидента пострадал один человек.