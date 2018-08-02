Луценко заявил о финальной стадии расследования расстрелов на Майдане

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делам о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года «фактически завершено» и ожидаются результаты последних экспертиз. Об этом в своем фейсбуке сообщила официальный представитель генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокурор проинформировал о том, что в делах о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года ожидает окончательные экспертизы, следствие фактически завершено. Кроме того, фактически по всем высокопоставленным чиновникам времен президентства В. Януковича получены разрешения судов на проведение специального (заочного) расследования», — написала Сарган.

По ее словам, Луценко также отметил, что «расследование майдановских дел имеет положительную динамику».