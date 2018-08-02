Опубликована фотография автомобиля убитых в ЦАР россиян

Источник в в Центральноафриканской Республике подтвердил подлинность фотографии автомобиля, на котором перемещались военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, передает РБК.

По словам источника, знакомого с ходом следствия по делу об убийстве россиян, автомобиль находится в столице страны Банги.

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На фотографии видно, в частности, пулевое отверстие со стороны пассажира на лобовом стекле автомобиля.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что Россия может направить в ЦАР группу следователей и криминалистов, которые будут расследовать убийство трех российских журналистов..