В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней, сообщает Примгидромет.

Отмечается, что ливни вызовут резкий подъем уровня рек.

«На реках края ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,6-1,8 м, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Дождевым и речным стоком возможны подтопления хозяйственных объектов в низких местах, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создается угроза безопасности низководным мостам и дамбам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Чунцин свыше 100 тыс. человек были эвакуированы из-за паводка.