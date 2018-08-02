Пилот разбившегося в Мексике самолета пришел в сознание

Пилот самолета, разбившегося в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, пришел в сознание. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на заявление генерального директора службы гражданской обороны страны Рикардо де ла Круса.

«Мы говорили с пилотом, который, как вы знаете, находился в критическом состоянии. Ему сделали очень удачную операцию, и сейчас он в пришел в сознание», — рассказал он.

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Ранее губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico стал резкий порыв ветра.

Как отмечалось, пилот самолета находится в стабильном тяжелом состоянии.